Un incendio divampa nel cuore della notte

Nella notte scorsa, un incendio ha colpito le cucine di un ristorante cinese situato nel Torinese, creando momenti di panico tra i dipendenti e i residenti della zona. L’allerta è stata lanciata poco dopo l’una, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente, attirando l’attenzione dei passanti e dei vicini. I vigili del fuoco di Cuorgné e Ivrea sono intervenuti prontamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area circostante.

Cause probabili dell’incendio

Secondo le prime indagini, l’incendio potrebbe essere stato causato da un guasto a un elettrodomestico presente nella cucina del ristorante. Questo tipo di incidenti è purtroppo comune in strutture che utilizzano apparecchiature elettriche per la preparazione dei cibi. I vigili del fuoco hanno lavorato con attenzione per identificare l’origine delle fiamme e per evitare che il fuoco si propagasse ad altre aree del locale o a edifici vicini.

Intervento dei soccorsi e condizioni dei dipendenti

Durante le operazioni di spegnimento, due dipendenti del ristorante sono stati lievemente intossicati a causa del fumo. I soccorsi sono stati immediati: i due uomini sono stati trasportati al vicino Pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente, dopo un paio d’ore di osservazione, sono stati dimessi, senza riportare conseguenze gravi. Questo episodio sottolinea l’importanza di avere piani di emergenza e di evacuazione ben definiti in ogni attività commerciale, specialmente in quelle che operano con materiali infiammabili.