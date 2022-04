Incendio in una palazzina ad Altamura, fiamme al terzo piano: evacuati i residenti

In un appartamento di una palazzina di Altamura si è verificato un incendio che ha costretto all'evacuazione di tutti i residenti dello stabile.

Paura ad Altamura, dove nella serata di venerdì 15 aprile 2022 è divampato un incendio al terzo piano di una palazzina. Le cause del rogo non sono ancora chiare e pare che, secondo quanto appreso, nessuno sia rimasto ferito o intossicato.

I due appartamenti del terzo e quarto piano sono stati dichiarati inagibili momentaneamente.

Incendio in una palazzina ad Altamura

I fatti si sono verificati intorno alle 23:30 in via Ugo Foscolo. Secondo quanto ricostruito, un’abitazione è andata in fiamme per cause ancora da accertare. I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza i residenti del palazzo, che sono stati evacuati per qualche ora.

Alcuni agenti della Polizia Locale, anch’essi sul luogo dell’incendio, hanno caricato in spalla anziani e bambini impossibilitati a scendere da soli prima dell’arrivo dei pompieri.

Incendio in una palazzina ad Altamura: nessun ferito

Stando a quanto appreso, pare non ci siano feriti o intossicati. I residenti sono stati fatti ritornare a casa intorno alle due, mentre due appartamenti del terzo e quarto piano non sono al momento ancora agibili.