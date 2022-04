Incendio in una villa a La Spezia: morta una donna di 92 anni

Un'anziana residente a La Spezia è morta a causa di un incendio divampato all'interno della sua abitazione che non le ha lasciato scampo.

Tragedia a La Spezia, dove nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 aprile 2022 si è verificato un incendio in una villetta a due piani in cui ha perso la vita una donna di 92 anni. Inutile per lei ogni tentativo di soccorso da parte di pompieri e sanitari.

Incendio a La Spezia

I fatti si sono verificati nelle periferia della città, in particolare in un’antica villa in via dei Colli. Secondo quanto ricostruito, il rogo sarebbe partito dalla cucina per poi raggiungere le altre stanze della casa compresa la camera, dove si trovava l’anziana al momento dei fatti. Purtroppo i fumi l’hanno colta all’improvviso senza che per lei ci fosse possibilità di chiedere aiuto, tanto che ad allertare i Vigili del Fuoco sono stati i suoi vicini di casa.

Immediato l’arrivo dei pompieri che, dopo aver spento le fiamme in pochi minuti con due mezzi e un’autoscala, hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna. Il decesso è stato confermato dai sanitari del 118 giunti sul posto, che non hanno potuto far altro che constatare il tragico epilogo.

Incendio a La Spezia: indagini in corso

Presenti sul posto anche gli agenti di Polizia che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Resta infatti da accertare con sicurezza cosa abbia scatenato l’incendio e come si sia diffuso.