Tragedia a Cislago, nelle vicinanze di Milano, dove un uomo di 78 anni è morto nel suo box dopo lo scoppio di un terribile incendio. I vigili del fuoco erano giunti sul posto per spegnere le fiamme quando si sono accorti che il garage non era vuoto: ormai era troppo tardi per salvare la vita del pensionato.

Incendio nel garage, morto pensionato: il rogo

Il rogo è divampato nelle prime ore della serata di ieri, in un garage di via Volta a Cislago, vicino a Rescaldina. I motivi dello scoppio dell’incidente sono ancora da chiarire, pare che possa essersi trattato di un problema legato alla stufa a gas presente nel box o a qualche cortocircuito che abbia fatto scattare la scintilla vicino a del materiale infiammabile. Il garage è bruciato e i vigili del fuoco si sono presentati sul posto per spegnere le fiamme. Durante le operazioni si sono accorti che il box non era vuoto: al suo interno c’era un uomo di 78 anni.

Incendio nel garage, morto pensionato: il decesso

I caschi rossi sono riusciti a spegnere le fiamme in tempi celeri, ma ormai per il pensionato non c’era già più nulla da fare. I medici del 118 che hanno raggiunto l’abitazione non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso del 78enne.