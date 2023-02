Incendio nella notte: in fiamme un ex bar-ristorante

Un brutto incendio è scoppiato nella notte a Santa Teresa di Spoltore. Le alte fiamme hanno distrutto i locali di un ex bar-ristorante.

Per il momento non si conoscono le cause dell’incendio.

Momenti di grande paura a Santa Teresa di Spoltore. La scorsa notte si è verificato un terribile incendio, che è divampato nei locali di un ex bar-ristorante, nell’edificio che ospitava CityModa. L’allarme è scattato intorno alle ore 3 della notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio.

Le fiamme il fumo hanno invaso tutta la zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 4 mezzi.

L’incendio ha distrutto i locali

L’incendio scoppiato la scorsa notte ha completamente distrutto i locali e tutta l’area è stata immediatamente posta sotto seguestro come disposto dall’autorità giudiziaria. Molto probabilmente l’origine del rogo è dolosa, visto che l’intera struttura da diverso tempo era inutilizzata. I carabinieri che sono intervenuti si stanno occupando delle indagini e ora attendono la relazione dei vigili del fuoco riguardo la possibile causa dell’incendio.