Inchiesta Covid, spunta chat capo gabinetto di Speranza: "Nostri non all'altezza"

Sono diversi i dettagli e gli elementi che ora dopo ora stanno progressivamente sull’inchiesta riguardante gli inizi della diffusione della pandemia di Covid-19. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la Procura di Bergamo ha raccolto decine e decine di messaggi. Tra questi emerge una conversazione tra il capo di gabinetto dell’ex ministro della Salute Speranza, Goffredo Zaccardi e Pierluigi Bersani.

Inchiesta Covid, la chat tra il capo gabinetto di Speranza e Bersani

In particolare il capo gabinetto di Speranza e Bersani si sono detti: “Penso sia evidente che da Ruocco, in giù i nostri non sono stati all’altezza”, sono state le parole di Zaccardi.

Quest’ultimo ha poi portato l’attenzione sul mancato controllo degli arrivi dalla Cina, quindi ha aggiunto: “Questo non ci avrebbe messo totalmente al riparo dal virus, ma dalle responsabilità sì. E i voli erano molto più controllabili. Questo è ciò che penso…”.

Ranieri Guerra: “Fare tamponi a tutti è la ca**ata del secolo”

Il direttore vicario dell’Oms, Ranieri Guerra, nello scrivere a Brusaferro, ha dichiarato senza mezzi termini: “Fare tamponi a tutti adesso è la ca**ata del secolo”. Brusaferro a tale proposito ha osservato: “No, è che ognuno va per conto suo”. Non ultimo il direttore vicario di Oms ha scritto: “Ho parlato con Galli, poi, e gli ho detto di desistere dal proporre scemenze come tamponi per tutti… ha convenuto, spero…”.