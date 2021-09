Un uomo di 57 anni è stato arrestato dopo essere stato coinvolto in un grave incidente a Bari: aveva con sé un chilo di droga.

Dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla statale 16 di Bari, un uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine: stava trasportando a bordo della sua moto un chilo di droga.

Incidente stradale a Bari

I fatti hanno avuto luogo nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 settembre 2021 all’altezza dello svincolo che porta al Palaghiaccio nel quartiere Japigia.

Secondo le prime ricostruzioni un uomo di 57 anni originario di Taranto, pregiudicato, stava viaggiando a bordo della sua moto quando si è improvvisamente schiantato contro un’auto per cause ancora da accertare.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che giunti sul luogo dell’incidente, hanno medicato le sue ferite e si sono accorti che il motociclista, nonostante fosse disorientato, ferito e in gravi condizioni, continuava a stringere a sé una busta di plastica.

Gli operatori, per potergli prestare il primo soccorso, sono stati allora costretti a tagliarla con delle forbici e consegnarla alle forze dell’ordine.

Incidente stradale a Bari: trovato 1 kg di droga

Sono stati questi ultimi ad effettuare la scoperta. Nella sacca che il 57enne trasportava sulla motocicletta, i militari hanno trovato un chilo di cocaina purissima che probabilmente il corriere aveva comprato nella città metropolitana con l’intenzione di portarla a Taranto.

Hanno così arrestato l’uomo che, in attesa del processo per direttissima chiesto dal pubblico ministero, si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Bari.