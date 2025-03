Un grave incidente si è verificato a Brescia nella serata di ieri, giovedì 20 marzo, intorno alle 19:40. Un autobus da 52 posti, mentre percorreva via Orzinuovi, è uscito di strada dopo che l’autista ne ha perso il controllo.

Incidente a Brescia, pullman con anziani finisce fuori strada

Il pullman era diretto alla stazione della città e trasportava un gruppo di anziani, residenti a Brescia e nei comuni limitrofi, di ritorno da una breve vacanza ad Alassio. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo ha sbandato, finendo prima sul marciapiede e poi schiantandosi contro un muro e un albero. L’impatto è stato estremamente violento.

A seguito dello schianto, alcuni passeggeri avrebbero sfondato i vetri con la testa, altri sono stati sbalzati all’interno dell’abitacolo, mentre alcuni hanno impattato contro i sedili.

Dopo la chiamata al numero di emergenza 112, è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi, come previsto dai protocolli per incidenti con più feriti.

Sono state impiegate sei ambulanze e tre automediche, oltre a diversi mezzi dei vigili del fuoco.

Al momento, le cause dell’incidente restano incerte: potrebbe trattarsi di un malore improvviso dell’autista, rimasto sul posto durante i soccorsi, o di una distrazione avvenuta su un tratto di strada rettilineo e privo di ostacoli.

Incidente a Brescia, pullman con anziani finisce fuori strada: vittime e feriti

I feriti sono almeno una decina, alcuni dei quali in condizioni serie. Tra loro, un uomo di 75 anni che, dopo aver riportato gravi traumi nell’impatto, è deceduto in ospedale nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Altri due passeggeri versano in condizioni critiche. Il più grave è stato rianimato sul posto dai soccorritori e trasportato d’urgenza in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni restano estremamente delicate e la prognosi è riservata.