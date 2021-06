Un ragazzo di soli 17 anni è morto in un incidente stradale a Cirò Marina, in provincia di Crotone. Il giovane è stato investito sulle strisce pedonali.

Tragedia a Cirò Marina, in provincia di Crotone, dove nella serata del 20 giugno un giovane di soli 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto presso il lungomare della nota località balneare. Il giovane Michele Famiglietti stava infatti attraversando le strisce pedonali assieme a due cuginetti quando è stato travolto da un’auto guidata da un 26enne del posto, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari, ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Incidente a Cirò Marina, Michele Famiglietti morto a 17 anni: stava attraversando con i cuginetti

Il drammatico episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica 20 giugno, quando il 17enne assieme a due cugini più piccoli si trovava sul lungomare nord di Cirò per recarsi a casa di una sua zia.

Al momento di attraversare sulle strisce pedonali però, il giovane è stato investito da un’automobile che stava transitando nello stesso istante e che non è riuscita a evitare l’impatto.

Il conducente dell’auto – un 26enne residente a Cirò – si è subito fermato a prestare soccorso, chiamando personalmente l’ambulanza del 118 che è successivamente giunta per tentare di rianimare il 17enne.

A nulla però è valso l’intervento degli operatori sanitari e purtroppo il ragazzo è deceduto mentre veniva trasportato all’ospedale di Crotone.

Incidente a Cirò Marina, Michele Famiglietti morto a 17 anni: sul posto anche le forze dell’ordine

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Cirò Marina, che hanno effettuato il test alcolemico al conducente dell’auto e che in questo momento grazie ai rilievi raccolti stanno cercando di appurare le modalità e le responsabilità dell’incidente. Nel frattempo i militari dell’Arma hanno denunciato il 26enne per il reato di omicidio stradale.

Incidente a Cirò Marina, Michele Famiglietti morto a 17 anni: Il ricordo dei compagni di squadra

Il giovane Michele Famiglietti frequentava la squadra di calcio della locale Polisportiva Punta Alice, che ha poche ore dall’incidente ha voluto ricordare il ragazzo con un posto sulla propria pagina Facebook: “Vogliamo ricordarti come un ragazzo umile, silenzioso, educato..mai una parola fuori posto! Il nostro PORTIERE ideale. Esemplare! Sarà impossibile dimenticarti… Ciao Michele“.