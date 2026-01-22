Incidente a Davos: Evacuazione di Lilli Gruber durante la diretta di Otto e Mezzo

Lilli Gruber ha dovuto interrompere la registrazione di "Otto e Mezzo" a causa di un'imprevista emergenza a Davos.

La puntata di ieri di Otto e Mezzo su La7 ha preso una piega inaspettata a Davos, dove la conduttrice Lilli Gruber si trovava per il World Economic Forum. Il programma, che si è aperto con un collegamento dall’affascinante cornice delle montagne svizzere, è stato rapidamente interrotto da un’emergenza che ha colto di sorpresa il pubblico e gli ospiti in studio.

Durante l’anteprima, Lilli ha accolto i telespettatori con entusiasmo, presentando l’evento che raduna i leader mondiali e i grandi dell’economia. Tuttavia, poco dopo il rientro dalla pubblicità, la situazione è cambiata drasticamente. La giornalista Lina Palmerini, subentrata alla conduzione, ha annunciato che il set di Davos era stato evacuato per motivi di sicurezza.

Emergenza in diretta

La Palmerini ha spiegato che era in corso un’emergenza, e che l’evacuazione era stata decisa in seguito a un incendio in un hotel nelle vicinanze. Con grande professionalità, ha comunicato al pubblico: “Siamo stati colti alla sprovvista, ma stiamo cercando di capire cosa stia accadendo.”

Il racconto di Lilli Gruber

Fortunatamente, Lilli Gruber è riuscita a stabilire un collegamento telefonico con il suo studio, permettendo ai telespettatori di ascoltare direttamente la sua testimonianza. Ha confermato l’incendio e ha descritto la scena: “Siamo stati evacuati dal Congress Center. Ci hanno fatto uscire rapidamente, lasciando tutto all’interno. Ci sono elicotteri e pompieri ovunque.”

La conduttrice ha rassicurato il pubblico riguardo la situazione: “Per fortuna non ci sono stati feriti. La sicurezza qui è una priorità assoluta, dato l’alto profilo degli ospiti presenti.”

La gestione dell’emergenza

Secondo quanto riportato da fonti locali, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno domato l’incendio, riportando la situazione sotto controllo. “L’allerta è stata completamente annullata e gli ospiti sono stati evacuati per precauzione,” hanno comunicato le autorità.

Nel frattempo, Lilli Gruber ha continuato a condurre la trasmissione, condividendo con gli ospiti in studio e il pubblico le aspettative per l’intervento di Donald Trump al forum. “Se ci sono sviluppi, vi terrò aggiornati,” ha aggiunto.

Reazioni e conclusioni

La puntata, sebbene segnata dall’incidente, ha dimostrato la resilienza della conduttrice e la professionalità della squadra di Otto e Mezzo. Molti telespettatori hanno elogiato sui social media la prontezza e la calma con cui Lilli ha gestito la situazione, continuando a fornire aggiornamenti e commenti sul tema del giorno.

In un contesto dove le emergenze possono accadere in qualsiasi momento, la capacità di mantenere la calma e il focus è fondamentale. Lilli Gruber, anche in questa occasione, ha dimostrato di essere una vera professionista, pronta a fronteggiare qualsiasi imprevisto.

Nonostante l’emergenza, il programma ha continuato a offrire contenuti di valore, confermando che nemmeno le fiamme possono fermare la voce informativa di Otto e Mezzo.