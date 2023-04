Grosso guaio a Disneyland, il celebre parco di divertimenti in California, dove nelle scorse ore è avvenuto un incidente tecnico che per fortuna non ha avuto conseguenze di sorta sui visitatori, se non un grande stupore.

Nel corso di uno show serale, quello con cui i dipendenti del parco si congedano dai visitatori, il grande dragone meccanico ha improvvisamente preso fuoco, costringendo i responsabili dello spettacolo ad uno stop forzato per motivi di sicurezza.

Il comunicato del parco

A poche ore dal fattaccio, il resort californiano ha rilasciato un comunicato stampa riferendo quello che è effettivamente accaduto:

Durante lo show finale, il Fantasmic di Disneyland Park, avvenuto domenica sera, il drago ha preso fuoco. I vigili del fuoco di Anaheim hanno risposto al problema in modo repentino, riuscendo a spegnere le fiamme.

Nel comunicato l’azienda ha anche aggiunto:

Tutti i cast member sono stati evacuati in condizioni di sicurezza dall’Isola di Tom Sawyer. A causa del fumo e del vento, sono state evacuate per sicurezza anche tutte le attrazioni vicine all’isola. Attualmente stiamo ancora verificando quali possano essere state le cause dell’incendio.

I video dell’incidente sono già virali

Ovviamente, la scena è stata ripresa da numerosi visitatori presenti, stupiti da una scena inedita e per molti versi affascinante.

Il drago meccanico utilizzato durante lo spettacolo finale (è la rappresentazione “demoniaca” della cattiva Malefica) sputa effettivamente fuoco durante lo show tramite un particolare meccanismo che però, nella serata di ieri, non ha funzionato come avrebbe dovuto.

L’incidente, tra l’altro, non è inedito. Nel 2018, infatti, il drago sputafuoco aveva già preso fuoco nel corso di un altro show simile, svoltosi però durante il giorno, sempre presso lo stesso parco di divertimenti californiano. Anche in quell’occasione, a parte un po’ di spavento per i responsabili del parco, nessuno si era fatto male.

BREAKING: Dragon catches fire during “Fantasmic!” performance at Disneyland. pic.twitter.com/jPYXy7hndY — Alex Farnworth (@AlexFarnworth) April 23, 2023