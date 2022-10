Terribile incidente a Mestre. Un'auto contromano nel sottopasso provoca lo schianto, con 4 feriti. Scappava dalla polizia.

Terribile incidente a Mestre. Lo schianto è stato causato da un’auto che viaggiava contromano mentre scappava dalla polizia. Ci sono 4 feriti.

Incidente a Mestre, auto contromano nel sottopasso mentre scappa dalla polizia: 4 feriti

Un’auto ha imboccato ad alta velocità un sottopasso a Mestre, invadendo la corsia opposta e causando un frontale.

Feriti, in codice giallo, i due conducenti, mentre in una terza vettura sono rimasti feriti una madre con il figlio. Secondo una prima ricostruzione, a provocare lo schianto è stato un uomo, privo di documenti, in fuga dalle forze dell’ordine. Era a bordo di una Giulietta Alfa Romeo e si era allontanato da una zona di centri commerciali. Ora è piantonato in ospedale e sono in corso gli accertamenti per. capire cosa è accaduto.

Altro incidente choc nel trevigiano

Si tratta del secondo grave incidente in Veneto in sole 24 ore causato da un’auto in fuga. Nel trevigiano un 19enne senza patente stava scappando dai Carabinieri e ha fatto cappottare l’auto di servizio e poi ha travolto e ucciso un ciclista di 67 anni. I carabinieri sono riusciti ad uscire dall’auto capovolta e hanno messo fine all’azione criminosa del giovane. Il ragazzo è apparso in uno stato di allucinazione e ripeteva frasi senza senso sulla fine del mondo.