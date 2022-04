Incidente a Nichelino, evita portiera aperta dell’auto ma perde l’equilibrio e cade: morto 76enne

Un pensionato è morto in un incidente a Nichelino: ha perso l'equilibrio mentre era a bordo della sua bici e stava evitando la portiera aperta di un'auto.

Tragedia a Nichelino, comune in provincia di Torino, dove nella giornata di martedì 5 aprile 2022 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 76 anni. Caduto a terra mentre era in bici, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Nichelino

I fatti si sono verificati nel pomeriggio in via Torino. Secondo quanto ricostruito, Antonino Currò (questo il nome della vittima) stava viaggiando a bordo della sua bicicletta in direzione del centro cittadino quando, alla vista della portiera aperta di un’auto, ha provato a spostarsi per evitare il contatto ma ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra.

Il conducente della vettura parcheggiata gli ha fornito i primi soccorsi nell’attesa che arrivasse l’ambulanza, ma i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’anziano sarebbe infatti morto pressoché sul colpo a causa dei gravi traumi e ferite riportate durante l’impatto col suolo.

Incidente stradale a Nichelino: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale di Nichelino che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il sinistro ha inevitabilmente causato disagi alla viabilità, con l’autobus della linea 35 di GTT che è rimasto bloccato per permettere le operazioni di soccorso.