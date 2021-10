Incidente a Padova, scontro violento tra auto e camion: conducente muore sul colpo

Il grave incidente avvenuto a Padova è costato la vita a un uomo a bordo di una vettura: l’autista dell’auto si è scontrato con un camion.

Un incidente stradale è accaduto martedì 26 ottobre 2021 in corso Tredici Giugno a Padova intorno alle ore 13. Il sinistro è avvenuto sulla tangenziale Nord. Immediata la chiamata dei soccorsi dopo l’incidente.

Incidente a Padova, cosa è accaduto

Il frontale è accaduto tra una vettura e un mezzo pesante che trasportava animali vivi.

A perdere la vita è stato il conducente a bordo della vettura. Sul luogo dell’incidente sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco per estrarre l’autista dalla Fiat Panda. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Incidente a Padova, i dettagli

I pompieri arrivati sul luogo dell’incidente hanno messo in sicurezza i mezzi. Nel frattempo la polizia locale ha effettuato i rilievi del sinistro stradale, nonché deviato il traffico per consentire l’arrivo dei soccorsi e le condizioni standard della carreggiata.

Incidente a Padova, traffico deviato

I vigili del fuoco hanno ultimato le verifiche dopo alcune ore di lavoro sul luogo del sinistro mortale. Purtroppo per la persona a bordo del veicolo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. L’uomo è stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo, ma dopo l’arrivo dei soccorsi è stato dichiarato il decesso.