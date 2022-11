Incidente a Pesaro, Milena Lentini muore a 14 anni dopo quattro giorni di agonia

Milena Lentini è morta nella giornata del 12 novembre 2022, la 14enne era rimasta coinvolta in un incidente stradale che si è consumato a Pesaro.

Milena Lentini, la 14enne che è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale che si è consumato a Pesaro, nella giornata di martedì 8 novembre 2022, è morta dopo quattro giorni di agonia.

Pesaro, morta la 14enne Milena Lentini: era rimasta coinvolta in un incidente stradale

Un gravissimo incidente stradale si è consumato a Pesaro, nella mattinata di martedì 8 novembre 2022, due auto si sono scontrate all’incrocio tra Ponte Valle e Strada Tresole.

A bordo di una delle due auto rimaste coinvolte nell’incidente, viaggiava la giovane Milena Lentini, che era originaria di Mombaroccio ed è morta nella giornata del 12 novembre 2022, dopo quattro giorni di agonia in ospedale.

La dinamica dell’incidente e l’immediato trasferimento di Milena in ospedale

Le cause dell’incidente, che è costato la vita alla giovane Milena Lentini, sono ancora tutte da stabilire, gli investigatori stanno indagando su quanto accaduto.

Le condizioni della 14enne, dopo l’incidente, sono apparse sin da subito molto critiche, tanto che la giovane è stata immediatamente trasferita d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona, qui i medici purtroppo non hanno potuto far altro che dichiararne la morte cerebrale e attaccarla alle macchine, alla fine Milena non ce l’ha fatta ed ha esalato il suo ultimo respiro nella giornata di sabato 12 novembre 2022.

Lutto a Mombaroccio per la prematura scomparsa di Milena Lentini

L’intera comunità cittadina di Mombaroccio è sotto shock per la prematura scomparsa di Milena Lentini.

La giovane aveva perso la madre tre anni fa e attualmente viveva con il padre, il fratello e la sorella. La famiglia di Milena ha autorizzato l’espianto d’organi e l’intervento è già stato eseguito nella notte. Resta ancora da stabilire la data in cui si svolgerà la cerimonia funebre.