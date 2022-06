Lodi, morta la 14enne investita mentre andava alla festa di fine anno scolastico

La 14enne Oriana Fregoni è morta a Lodi, dopo essere stata investita da un'auto mentre si stava recando alla festa di fine anno scolastico

Doveva essere un giorno di festa per Oriana Fregoni e si è trasformato, invece, in tragedia. La 14enne di Lodi si stava andando alla festa di fine anno scolastico quando è stata investita da un’automobile, proprio a pochi metri dal suo liceo.

Lodi, Oriana Fregoni muore dopo essere stata investita da’automobile

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la giovane Oriana si stesse recando alla festa di fine anno scolastico, che avrebbe avuto inizio alle ore 19 di ieri, 7 giugno, quando è stata improvvisamente investita da un’automobile in via D’Acquisto, a pochi passi dal suo liceo, il Gandini di via Giovanni XXIII, a Lodi. L’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto l’elisoccorso.

I medici a bordo del velivolo hanno immediatamente iniziato a prendersi cura di Oriana, intanto che il mezzo aereo la trasportava verso l’ospedale.

La notizia del decesso

La 14enne, stabilizzata in loco, era stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Brescia. Purtroppo per Oriana non c’è stato nulla da fare. La preside del liceo ha raccontato: “Ieri sera abbiamo sospeso la musica, in segno di rispetto.

Anche stamattina è stata sospesa la partita di pallavolo tra insegnanti e studenti: i docenti non se la sentivano. Siamo costernati.” L’anziano alla guida dell’automobile che ha investito la ragazza si trova in stato di choc.