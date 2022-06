Ancona, motociclista 26enne si schianta contro una mietitrebbia: morto sul colpo

Un motociclista è morto in un incidente a Castelfidardo, in provincia di Ancona: si è schiantato contro un mezzo agricolo mentre era in sella.

Tragadia in provincia di Ancona: un motociclista di soli 26 anni è morto mentre era in sella al suo mezzo. Fatale l’impatto con una mietitrebbia.

Incidente fatale a Castelfidardo: morto un 26enne

Poche ore fa, nella mattinata di oggi, mercoledì 8 giugno, un giovane motociclista di soli 26 anni è morto in sella alla sua moto a causa di un terribile incidente.

È successo tutto in via XXV Aprile a Castelfidardo, comune marchigiano di circa 20mila abitanti, in provincia di Ancona. Mentre la maggior parte dei ragazzi italiani festeggiava la fine della scuola, un giovane ci ha lasciati prematuramente. A causare il decesso sarebbe stato uno scontro molto violento con una mietitrebbia.

I tentativi di soccorso e il decesso

Subito dopo l’impatto sono stati avvertiti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sul posto, insieme agli agenti, si sono precipitati i Vigili del Fuoco, l’automedica e la Croce Verde. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso del 118 che però poco dopo è rientrato alla base: infatti, per il 26enne non c’è stato nulla da fare, e i medici hanno solo potuto constatare il decesso.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause della disgrazia.