Incidente stradale in provincia di Grosseto, moto si scontra con un’auto: muore 31enne

Un dramma ha colpito la provincia di Grosseto. Un motociclista di 31 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Cinigiano.

Sono ore drammatiche queste nella provincia di Grosseto dove è avvenuto un incidente mortale nel quale ha perso la vita un giovane motociclista di 31 anni. I contorni della vicenda per il momento non sono chiari. Il centauro sarebbe morto sul colpo e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata nel comune di Cinigiano lungo la strada del Cipressino all’altezza di Sant’Angelo Scalo.

Incidente stradale a Grosseto: morto un centauro di 31 anni

Sono dunque poche per il momento le informazioni delle quali disponiamo. Da una prima ricostruzione riportata da ANSA, pare che il giovane si sia scontrato con un’auto. Proprio per far luce sull’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Castel del Piano che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito.

L’arrivo dei soccorsi

Nel frattempo oltre ai militari sono giunti sul posto gli operatori sanitari del 118 con l’elisoccorso Pegaso. Ogni tentativo di salvarlo è stato vano e non sarebbe stato possibile fare altro se non dichiarare il decesso. Il mezzo è poi ripartito vuoto. Il tratto stradale interessato infine sarebbe stato chiuso al fine di permettere lo svolgimento dei rilievi e dei soccorsi.