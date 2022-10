Alessandro Affettuosa, 22enne di Picciano, è morto in un incidente a Pescara. La sua auto ha sbandato e si è ribaltata.

Un ragazzo di 22 anni di Picciano, Alessandro Affettuosa, è morto in un incidente a Pescara, dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo. La sua auto ha sbandato e si è ribaltata.

Incidente a Pescara, auto sbanda e si ribalta: morto 22enne sbalzato dall’abitacolo

Un giovane cuoco di 22 anni, Alessandro Affettuosa, di Picciano, paesino della provincia di Pescara, ha perso la vita a causa di un incidente stradale, che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta la notte scorsa, nel territorio del comune di Loreto Aprutino, in località Remartello, nei pressi del nuovo campo sportivo. Poco dopo l’una di notte l’auto su cui la vittima viaggiava come passeggero, una Fiat 500 Abarth, ha improvvisamente sbandato, per cause da accertare.

L’auto, guidata da un giovane di Collecorvino, è andata fuori strada e si è ribaltata più volte.

Il giovane è morto sul colpo

All’arrivo dei soccorsi purtroppo il giovane era già morto e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Alessandro Affettuosa è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è morto sul colpo. L’altro ragazzo è stato estratto dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco e affidato al personale del 118.

Il giovane è stato trasportato in ospedale e ricoverato, ma le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione sembra che si sia trattato di un incidente autonomo, che non ha coinvolto altre auto. Sono arrivati tanti messaggi di cordoglio. Enio, il papà di 57 anni, è molto conosciuto a Picciano, così come la madre del giovane.