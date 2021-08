Incidente a Pomigliano d’Arco, morto un 20enne di Saviano: addio a Pasquale Somma

Pasquale Somma ha perso la vita a soli 20 anni in un terribile incidente a Pomigliano d'Arco. La sua auto si è schiantata sul guardrail.

Pasquale Somma ha perso la vita a soli 20 anni in un terribile incidente a Pomigliano d’Arco. La sua auto si è schiantata sul guardrail. A bordo erano presenti quattro ragazzi. Il giovane è morto sul colpo.

Incidente a Pomigliano d’Arco: morto a 20 anni Pasquale Somma

Un terribile incidente è avvenuto nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 agosto, nella zona di Pomigliano d’Arco. Un’auto, su cui stavano viaggiando quattro ragazzi, è finita improvvisamente fuori strada ed è andata a schiantarsi contro un guardrail. Nel terribile schianto purtroppo ha perso la vita Pasquale Somma, ragazzo di 20 anni, originario di Saviano, che è morto sul colpo.

Incidente a Pomigliano d’Arco: l’intervento dei soccorsi

La dinamica dell’incidente avvenuto sulla Strada Statale 126 è ancora da chiarire.

I ragazzi erano a bordo di una Renault Modus e stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa insieme, in compagnia, come fanno solitamente i ragazzi, soprattutto durante l’estate. Nell’impatto sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. L’arrivo dei soccorsi è stato immediato, ma quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ventenne. Pasquale Somma è morto sul colpo.

Gli altri tre amici sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per effettuare tutti i rilievi e stabilire la dinamica dell’accaduto, per accertare anche eventuali responsabilità.

Incidente a Pomigliano d’Arco: il cordoglio per la morte del ragazzo

Appena la notizia della morte di Pasquale Somma si è diffusa, sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio sui social network. A ricordarlo è stata anche la scuola di calcio che frequentava.

“ASD CIMITILE CALCIO 1966: Il Presidente unito alla Dirigenza Granata, si associano al commiato per la triste e prematura scomparsa del giovane calciatore Pasquale Somma. L’intera Compagine Granata esprime le proprie Sentite Condoglianze alla Famiglia. Buon Viaggio R.I.P. Pasquale Somma ti accolga Dio in Paradiso” hanno scritto sui social.