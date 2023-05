A Ponte Nossa, provincia di Bergamo, si è verificato un drammatico incidente che ha coinvolto due vetture. Al momento non si contano vittime, ma le condizioni in cui versano i feriti sono gravi. Il sinistro ha creato enormi disagi al traffico.

Incidente a Ponte Nossa: quattro feriti e code sulla statale

Tutte le direzioni di marcia si sono bloccate a causa di un incidente stradale che è avvenuto oggi, 19 maggio 2023, alle 14.30 circa a Ponte Nossa. Si apprende da Bergamo News, che la strada su cui c’è stato lo scontro tra due auto è la Statale 671 tra il Ponte Costone e il ponte per la Val del Riso. Il bilancio del terribile sinistro, per ora, è di quattro feriti di cui uno di essi è stato ricoverato in gravi condizioni.

I soccorsi e le indagini: ignota la dinamica del sinistro

Sul posto si sono immediatamente recate due autoambulanze ed un’automedica che hanno avuto bisogno del supporto aereo dell’elisoccorso. Insieme ai soccorsi sono giunte anche le forze dell’ordine per indagare sulla dinamica dell’incidente, che non è ancora chiara ma è al vaglio degli inquirenti. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.