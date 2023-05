Ennesimo sinistro stradale dall’inizio dell’anno a Palermo. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 19 maggio 2023: ferita ragazza 24enne. Sul posto gli agenti della polizia locale.

La dinamica del sinistro

La giovane neopatentata procedeva in direzione Villa Igiea alla guida della sua Lancia Y quando, dopo aver colpito una vettura in sosta, si è ribaltata in via Pietro Bonanno (alle pendici di Monte Pellegrino). Questo almeno è quanto ricostruito finora stando alle dichiarazioni del personale dell’infortunistica della polizia municipale. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto gli agenti della municipale, non è stato necessario l’intervento da parte dei sanitari del 118 poiché la giovane ha riportato fortunatamente soltanto qualche ferita di lieve entità. Successivamente all’incidente, la viabilità della zona ha subìto qualche rallentamento, rientrato tuttavia nel giro di poco tempo. Sul posto anche gli uomini di Interventa.

Altra donna alla guida si ribalta

Analoga la dinamica dell’incidente avvenuto due giorni fa, nella mattinata di mercoledì 17 maggio, in provincia di Caserta. Una donna alla guida ha perso improvvisamente il controllo dell’auto ed è finita fuori strada, ribaltandosi all’interno di un canale. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità ma, dalle prime indiscrezioni, sembra che il sinistro sia avvenuto in maniera totalmente autonoma.