Incidente a Portocannone: bambina in gravi condizioni e fascicolo per lesioni colpose

Una bambina di 22 mesi è stata travolta dall'auto del padre a Portocannone; la Procura di Larino ha aperto un fascicolo per lesioni colpose e la piccola è stata trasferita in elisoccorso ad Ancona in prognosi riservata

La comunità di Portocannone, in provincia di Campobasso, è stata scossa dall’incidente che il 23 maggio 2026 ha visto coinvolta una bambina di 22 mesi. Secondo le prime informazioni raccolte, l’episodio è avvenuto davanti all’abitazione della famiglia e ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi sanitari locali e delle forze dell’ordine. Le notizie trasmesse inizialmente parlano di una dinamica collegata a una manovra automatica del veicolo, mentre le autorità hanno già avviato le verifiche necessarie.

Immediatamente dopo il primo ricovero al presidio ospedaliero San Timoteo di Termoli, la situazione clinica della piccola ha reso necessario il trasferimento in elisoccorso verso un centro con risorse pediatriche più avanzate, l’ospedale di Ancona. La prognosi riservata e la diagnosi di diversi politraumi, con particolare riferimento a un grave trauma cranico, hanno confermato la gravità dell’evento e la sollecitudine degli interventi medici.

Dinamica e prime ricostruzioni

Le ricostruzioni iniziali indicano che il genitore stava effettuando una manovra in retromarcia quando la vettura ha travolto inavvertitamente la bambina. Gli inquirenti precisano che, in questa fase preliminare, la sequenza dei fatti è al vaglio degli agenti del commissariato di Termoli supportati dai carabinieri, con l’obiettivo di chiarire tempi, posizioni e responsabilità.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per consentire i rilievi tecnici e la verifica degli eventuali dispositivi di assistenza alla guida.

Fattori che saranno esaminati

Tra gli elementi che gli investigatori valuteranno troviamo l’eventuale funzionamento di sensori di parcheggio o di telecamere, l’angolazione della manovra e la conformazione dello spazio antistante l’abitazione. Le autorità cercheranno anche testimonianze dirette e filmati che possano ricostruire con precisione la dinamica, mentre le testimonianze dei familiari saranno acquisite nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Larino per il reato di lesioni colpose.

Condizioni mediche e trasferimento

La bambina è stata inizialmente stabilizzata al San Timoteo di Termoli, dove le cure di emergenza hanno consentito il trasferimento in sicurezza in elisoccorso verso Ancona. I medici hanno riscontrato politraumi e un grave trauma cranico, condizioni che giustificano la prognosi riservata. La scelta della struttura di destinazione è stata motivata dalla necessità di terapie intensive pediatriche e da competenze neurologiche avanzate non disponibili nella struttura locale.

Prospettive cliniche

La definizione delle prospettive di recupero richiederà monitoraggi continui, esami strumentali e possibili interventi specialistici: un trauma cranico pediatrico impone tempi di osservazione prolungati e valutazioni neurologiche approfondite. La comunicazione ufficiale sul decorso clinico della bimba resterà nelle mani dell’équipe medica che la seguirà ad Ancona e sarà essenziale per orientare sia gli aspetti terapeutici sia quelli riabilitativi.

Inchiesta giudiziaria, impatto sociale e prevenzione

La Procura di Larino ha aperto un fascicolo iniziale a carico del padre per il reato di lesioni colpose, misura che consente l’avvio degli accertamenti senza pregiudicare gli sviluppi delle indagini. Le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro del veicolo per accertamenti tecnici e raccoglieranno elementi utili, compresi eventuali riscontri video e dichiarazioni di testimoni presenti al momento dell’incidente.

L’episodio solleva anche questioni di carattere preventivo e culturale: in spazi privati, soprattutto nelle abitazioni dove vivono bambini piccoli, è fondamentale adottare accorgimenti pratici come barriere fisiche, controlli visivi sistematici prima delle manovre e l’uso, quando disponibili, di sistemi di assistenza alla guida. Il coinvolgimento di una famiglia in un evento simile crea bisogno di supporto medico e psicologico sia per i genitori sia per la comunità locale, che può offrire sostegno pratico e collaborare con le autorità per chiarire ogni aspetto della vicenda.

La priorità rimane la salute della bambina e il lavoro degli investigatori volto a fare piena luce su quanto accaduto il 23 maggio 2026. In attesa dei risultati degli accertamenti tecnici e dell’evoluzione clinica, la speranza della comunità è che la piccola possa ricevere le cure necessarie e che la vicenda serva da monito per rafforzare le pratiche di prevenzione domestica.