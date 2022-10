Terribile incidente a Reggio Emilia. Un'auto si è schiantata contro il muro di una casa e sono morti una mamma di 22 anni, il figlio e altri due bambi

Incidente a Reggio Emilia, auto contro una casa: morti madre, figlio e altri due bambini

Un’automobile si è schiantata contro il muro di una casa a Reggio Emilia. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato quattro vittime: una mamma di 22 anni, il figlio e altri due bambini, che sarebbero i fratelli minori della donna, tutti di nazionalità albanese. L’unico superstite è il marito della donna, che è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Lo schianto è avvenuto intorno alle 20.30 e l’auto si è schiantata contro una casa situata in via Emilia, in località villa Gaida, nella periferia.

Le vittime dell’incidente

L’auto su cui viaggiavano la coppia, il figlio e gli altri due bambini, che avrebbero 2, 10 e 12 anni, ha centrato in pieno una casa che si trova sull’angolo della strada. Purtroppo sono morti tutti, tranne l’uomo, che si trova ricoverato in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno fatto molta fatica per estrarre ciò che restava della macchina dalle pareti della casa colpita. Il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere è stato molto delicato.