Incidente a Pomezia, scooter si schianta contro un’auto ferma nel traffico: morto 61enne

Incidente a Pomezia, scooter si schianta contro una macchina incolonnata nel traffico: morto un uomo di 61 anni

Un uomo di 61 anni ha perso la vita a bordo del suo scooter dopo che si è schiantato contro un auto ferma nel traffico. Il tragico incidente è successo ieri verso le 18:30 a Pomezia in via dei Castelli Romani all’incrocio con via Giamaica.

Inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario giunto sul posto. I paramedici hanno trasportato il 61enne in codice rosso all’ospedale Sant’Anna ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto un’ora dopo il sinistro.

Sono in corso le indagini per appurare eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che sia stato lo scooter a tamponare l’auto che procedeva a bassa velocità a causa del traffico.

I vigili stanno accertando che il conducente non abbia effettuato manovre azzardate.

La salma dell’uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota dalle autorità, sarà restituita alla famiglia nei prossimi giorni per procedere con il funerale.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo di 61 anni stava viaggiando a in sella alla sua Vespa quando avrebbe superato a destra dei veicoli incolonnati nel traffico scontrandosi con una macchina che lo precedeva.

L’impatto è stato violentissimo.

Oltre ai paramedici, sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri e la Guardia di Finanza che hanno avviato le procedure per le indagini del caso. I mezzi dei due veicoli coinvolti sono stati sequestrati. Il conducente dell’auto, che ha chiamato subito i soccorsi, è sotto shock.

