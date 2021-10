Incidente a Reggio Emilia, tir si schianta contro una casa: morto il conducente

Un tir si è schiantato contro un edificio a Calerno di Sant’Ilario: il conducente, 55enne che potrebbe essere stato vittima di un malore, è morto sul colpo.

Tragico incidente in provincia di Reggio Emilia, dove il conducente di un tir si è schiantato contro una casa. L’uomo, 55 anni, è morto sul colpo. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamcia dell’accaduto e chiarire le cause del violento scontro, forse conseguente a un malore.

Incidente a Reggio Emilia, tir contro una palazzina

Potrebbe essere stato un malore avvertito dal conducente del camion ad avergli fatto perdere il controllo del mezzo, finendo così contro una palazzina. È successo a Calerno di Sant’Ilario intorno alle 13 di martedì 5 ottobre, a distanza di poche ore dall’incidente avvenuto nel Veronese.

Un uomo di 55 anni, originario di Cervia, è uscito fuori strada in via XXV luglio.

Il conducente del tir pare abbia perso il controllo del mezzo e così è andato a sbattere contro una palazzina. A causa del violento impatto, la struttura è stata danneggiata forse irrimediabilmente.

Incidente a Reggio Emilia, le ipotesi

Gli agenti sono al lavoro per chiarire le cause del grave incidente avvenuto nel cuore della provincia emiliana.

Gli inquirenti ipotizzano che il conducente abbia avuto un malore, scontrandosi così contro una casa. L’uomo è morto sul colpo a causa del violento impatto.

Incidente a Reggio Emilia, i soccorsi

Dopo l’incidente sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, la polizia locale di Calerno e gli operatori del 118, arrivati con ambulanza ed elisoccorso. I tentativi di rianimare l’uomo, tuttavia, sono stati vani: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I pompieri si sono poi messi al lavoro per mettere in sicurezza l’abitazione, che probabilmente verrà dichiarata inagibile.

L’edificio, infatti, è ormai pericolante. Per questo motivo, il tratto della via Emilia coinvolto nell’incidente è stato chiuso al traffico. Immediati i disagi alla viabilità, con traffico tra Parma e Reggio Emilia. Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per chiarire le cause dell’incidente.