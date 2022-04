Incidente a Roma, giovane perde il controllo dell’auto che si ribalta: morto 22enne, gravi due amici

Un ragazzo di 22 anni è morto in un terribile incidente a Roma. I due amici sono in gravi condizioni. Il guidatore ha perso il controllo dell'auto.

Ancora un terribile incidente sulle strade di Roma. Lo schianto è avvenuto durante la notte tra martedì 26 e mercoledì 27 aprile, in via di Boccea, all’altezza del civico 1021, poco dopo le 2.30. Nel sinistro è rimasta coinvolta una Toyota Yaris con a bordo tre giovani ragazzi. Uno di loro ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata.

Morto un 22enne, gravi gli amici

Per cause ancora da accertare, i ragazzi hanno perso improvvisamente il controllo della vettura, finendo fuori strada e ribaltandosi.

Nel violento schianto ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, mentre gli altri due amici, di 21 e 22 anni, sono stati trasportati all’ospedale Gemelli in codice rosso. Sono in gravi condizioni. Il ragazzo deceduto non era alla guida dell’automobile. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la Polizia Locale del Gruppo Cassia. Al momento sembra essere stata coinvolta solo l’auto dove viaggiavano i ragazzi.