Incidente a Roma tra auto e scooter con a bordo padre e figlio: le condizioni

Lo scorso 25 marzo all’altezza di via Laviano, a Roma, è avvenuto un incidente che ha coinvolto un’auto e uno scooter con a bordo padre e figlio di 9 anni. Al momento i due non sono in pericolo di vita.

Incidente stradale a Roma, scontro tra auto e scooter

Verso le 10.30 dell scorso sabato 23 marzo è avvenuto un incidente stradale a Roma, all’altezza di via Laviano, nel quale sono stati coinvolti un’auto e uno scooter.

A scontrarsi sono stati una Citroen C1 e uno scooter elettrico che aveva a bordo un bambino di nove anni e il padre di 51 anni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118 e la polizia di locale. Padre e figlio sono stati portati d’urgenza all’ospedale Pertini, in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita.

Professoressa perde la vita in un incidente

Le strade romane nel mese di marzo sono state teatro di un altro incidente, questa volta mortale: nella notte di sabato 4 marzo una moto si è scontrata contro un’auto, verso le 8 di mattina.

Alla guida del veicolo a due ruote c’era Serenella Sparapano, professoressa di 65 anni che come ogni mattina si stava recando a scuola: purtroppo, la donna è deceduta poco dopo il sinistro a causa delle gravi ferite riportate.