Guendalina Tavassi in ospedale in codice rosso: cos'è successo

Guendalina Tavassi è finita in ospedale in codice rosso e lei stessa ha svelato ai fan cosa le sia accaduto.

Guendalina Tavassi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo esser stata ricoverata in ospedale in codice rosso.

Dopo essersi mostrata dal parrucchiere in compagnia dell’amica Carmen Di Pietro (ex compagna dell’Isola dei Famosi) Guendalina Tavassi ha preoccupato i suoi fan mostandosi su un letto d’ospedale e con la flebo. “Dal parrucchiere all’ospedale è un attimo”, ha scritto cercando di ironizzare sulla questione prima di svelare ai fan cosa le fosse successo. Guendalina sarebbe stata ricoverata in codice rosso perché improvvisamente sarebbe svenuta dopo aver perso molto sangue dal naso.

Attraverso i social la sorella di Edoardo Tavassi ha cercato di tranquillizzare i suoi fan sul suo stato di salute e ha detto che presto sarebbe tornata a casa. “Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti.

Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo“. “Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita”, ha affermato.

In tanti sui social le hanno inviato messaggi di solidarietà e d’affetto e sono curiosi di saperne di più sul suo stato di salute. Non è la prima volta che Guendalina finisce in ospedale: l’anno scorso l’ex naufraga ha subito le percosse del suo ex, Umberto D’Aponte, che per questo motivo è stato condannato e ha trascorso del tempo in carcere.