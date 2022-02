Incidente a4 tra Sirmione e Desenzano oggi: 3 feriti e 5 km di coda

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto tra Sirmione e Desenzano in A4 in cui un furgone si è scontrato con un tir.

Paura lungo la A4 Venezia-Torino, in particolare tra Sirmione e Desenzano, dove nella mattinata di martedì 22 febbraio 2022 si è verificato un incidente stradale in cui sono rimaste ferite tre persone. Una di esse è ricoverata in gravi condizioni.

Incidente in A4 tra Sirmione e Desenzano

I fatti si sono verificati intorno alle 8 al chilometro progressivo 245. Secondo quanto ricostruito, un fugone e un tir si sono scontrati per cause ancora da accertare senza coinvolgere altri veicoli. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con elisoccorso, automedica e due ambulanze, hanno constatato la gravità delle ferite riportate dal conducente del furgone, un uomo di età compresa tra 35 e 40 anni.

Rianimatolo dopo averlo trovato in arresto cardiocircolatorio, lo hanno poi trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Il passeggero che viaggiava con lui ha invece subito un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo sempre nel capoluogo bresciano. Lieve ferita ad un braccio invece per il conducente del tir, portato in codice verde all’ospedale di Desenzano.

Incidente in A4 tra Sirmione e Desenzano: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la carreggiata, e gli agenti della Polizia stradale che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.