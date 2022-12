Un altro dei ragazzi rimasti coinvolti nell’incidente ad Alessandria dello scorso 11 dicembre è morto in ospedale: si tratta della quarta vittima del drammatico evento.

Incidente ad Alessandria, morto un altro dei ragazzi coinvolti: è la quarta vittima

Si è spento all’età di 21 anni Vincenzo Parisi, uno dei sette ragazzi che si trovavano a bordo della Peugeot 807 che domenica 11 dicembre è precipitata in un burrone dopo un volo di alcuni metri. Il tutto per fuggire dai carabinieri dopo non aver rispettato l’alt dei militari. La drammatica vicenda si è consumata in prossimità del passaggio a livello di Cantalupo, alla periferia di Alessandria.

La morte del 21enne è stata confermata dall’azienda ospedaliera che ha precisato che la vittima era “già in condizioni neurologiche critiche da alcuni giorni. Ci uniamo al dolore della famiglia e dei parenti delle altre vittime coinvolte”.

Le altre vittime e il conducente dell’auto

La notizia ha sconvolto parenti e amici di Parisi. In particolare, gli amici del ragazzo aveva appeso uno striscione a un albero nel controviale, in prossimità del pronto soccorso.

“Forza Drago siamo tutti con te. Ti amiamo”, c’era scritto sullo striscione.

Nel drammatico incidente, hanno perso la vita anche Lorenzo Vancheri (21), Lorenzo Pantuosco (23) e Denise Maspi(15).

Intanto, l’azienda ospedaliera ha anche reso noto che l’altra paziente ricoverata in terapia intensiva è stata portata all’Ospedale Infantile, nella struttura di Chirurgia Pediatrica. Una giovane di 17 anni, invece, è stata subito indirizzata al San Giacomo di Novi Ligure.

Infine, il conducente Marouan Naimi, 22 anni, è stato dimesso lo scorso 13 dicembre.

Dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale aggravato.