Un grave incidente è accaduto in provincia di Arezzo e ha causato la morte della giovane Diana.

Un incidente è avvenuto a Subbiano, in provincia di Arezzo, causando la morte di una giovane di 27 anni. La vittima è Diana Cuseri che ha perso la vita dopo un sinistro mortale accaduto durante le prime ore di giovedì 16 settembre 2021 sulla E78: si tratta di una strada che collega Pesaro e Grosseto.

Incidente in provincia di Arezzo, il racconto

Secondo quanto riportato da Arezzonotizie.it, l’auto è terminata fuori strada sbattendo contro un albero. La giovane era a bordo di una Fiat Punto che sarebbe uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata. La 27enne viveva a Foiano della Chiana con il compagno.

Incidente in provincia di Arezzo, i dettagli

L’incidente è accaduto nel tratto tra Pieve al Toppo e Ripa di Olmo. Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente.

L’impatto del mezzo contro l’albero è stato grave. Sul posto è giunto il personale di pubblica sicurezza per i rilievi del caso.

Incidente in provincia di Arezzo, solo un mezzo coinvolto

Nessun altro mezzo è risultato coinvolto nell’incidente accaduto in provincia di Arezzo. L’autovettura è uscita fuori dalla carreggiata all’altezza dell’Equestrian Center. Il personale sanitario ha provato a rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare che constatare il decesso.

Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire la messa in sicurezza, così come l’arrivo dei soccorsi.