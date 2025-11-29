Sono arrivate ulteriori notizie in merito alle condizioni cliniche della giovane donna protagonista dell’incidente sulla Statale Adriatica dove oltre a lei sono state coinvolte tre auto ed un furgone, il tutto è avvenuto nella serata del 17 novembre scorso quando lei stava tornando dal lavoro.

Come è avvenuto il sinistro

Il sinistro che oltre all’auto della donna ha coinvolto altri 3 veicoli, due auto ed un furgone, è avvenuto in località Paviole in un tratto molto pericoloso e trafficato della Statale.

L’impatto è avvenuto intorno alle ore 20 quando la giovane stava tornando dal lavoro.

Appena si è verificato l’impatto lei è stata considerata la più grave e quindi è stata trasportata d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova dove si trova tuttora.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti che stanno provando a ricostruire cosa sia effettivamente avvenuto quella sera.

Amici e colleghi si stringono alla famiglia

In queste ultime ore le condizioni della giovane sono ulteriormente peggiorate ed è difatti in fin di vita, colleghi ed amici si stringono ai familiari in questo momento di dolore.

Difatti non si sa ancora se la donna riuscirà a salvarsi dalle conseguenze del terribile impatto. Le prossime ora saranno decisive per il suo destino.