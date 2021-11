Incidente aereo, muore la star brasiliana della musica Marilia Mendonca mentre si recava a tenere un concerto nella città di Caratinga

Tragico incidente aereo in Brasile, muore la star della musica contry carioca Marilia Mendonca: le cause del sinistro avvenuto nei cieli stato sud-orientale di Minas Gerais sono ancora sconosciute ma la notizia della morte di Mendonca ha gettato un intero paese nello sconforto.

A riferire dell’incidente, in cui sono morte altre quattro persone, è stata la stessa società di pubbliche relazioni della cantante, che ha anche spiegato come sul sinistro sia in atto una inchiesta.

Mendonca si stava recando in aereo ad un concerto nella città di Caratinga e poco prima del la tragedia aveva postato sui social un video del suo imbarco e del suo pasto in carlinga, annunciando “un weekend di spettacoli”.

E in Brasile Mendonca era una vera istituzione della musica e dello spettacolo: aveva vinto il Grammy latino ed era tanto amata da essere conosciuta come “the Boss”.

E la cifra del seguito di cui Marilia godeva l’hanno data i messaggi di cordoglio di persone del calibro del calciatore Neymar e del musicista Caetano Veloso, che ha scritto: “Sto piangendo.

Penso di non poterci nemmeno credere“, ha scritto il musicista. Cordoglio anche dal presidente del Brasile Bolsonaro. Mendonca aveva 39 milioni di iscritti su Instagram e 22 milioni sul suo canale YouTube.