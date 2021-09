Incidente Arpino, Nicolas muore a 29 anni: lavorava ad Amici di Maria De Filippi

Nicolas ha perso la vita a 29 anni a causa di un brutto incidente ad Arpino. Il giovane lavorava come tecnico ad Amici di Maria De Filippi.

Nicolas ha perso la vita a 29 anni a causa di un brutto incidente ad Arpino. Il giovane lavorava come tecnico ad Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo ha perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada.

Incidente Arpino: Nicolas è morto a 29 anni

Nella notte tra il 18 e 19 settembre 2021, sull’ex statale 82, in provincia di Frosinone, è avvenuto un tragico incidente. In località San Sosio, Nicolas Lorenzo Vina ha perso il controllo della sua auto, una Mini Cooper, ed è finita fuori strada. Il ragazzo, di 29 anni, è morto nel violento impatto. Quando il personale sanitario è arrivato sul posto, contattato dai cittadini che hanno assistito allo schianto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Incidente Arpino: la dinamica

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul corpo verrà eseguita l’autopsia, come da prassi, mentre la Polizia Stradale ha eseguito tutti i rilievi del caso. Il ragazzo ha dato una brusca sterzata, che ha portato la macchina fuori strada. Per questo non si esclude nulla, come un malore o un animale che ha tagliato la strada all’auto all’improvviso. Secondo quanto riportato, non sono rimaste coinvolte altre automobili o altre persone nell’incidente.

Incidente Arpino: lavorava ad Amici di Maria De Filippi

Nicolas era di Arpino, ma si era trasferito a Roma da qualche tempo. Lavorava come tecnico nel programma Amici di Maria De Filippi. Secondo quanto si apprende, il ragazzo era tornato a casa per trascorrere il weekend con la famiglia e gli amici. La salma si trova al cimitero di Sora, in attesa dell’autopsia. Tutto il paese si sta stringendo intorno alla famiglia del ragazzo.