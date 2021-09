Sara Di Sturco e Valentino Bisegna, del duo Matt & Bise, sono rimasti coinvolti in drammatico incidente stradale: la ragazza è incinta.

Drammatico e spaventoso incidente stradale per Sara Di Sturco e Valentino Bisegna, noti per aver istituito il duo Matt & Bise, particolarmente popolare sul web. Nonostante la loro auto sia andata distrutta nel sinistro, Valentino Bisegna ha scritto un post su Instagram per rassicurare i fan circa le condizioni di salute sue e della compagna in avanzato stato di gravidanza.

Incidente stradale per Sara Di Sturco e Valentino Bisegna, del duo Matt & Bise

Nella serata di venerdì 17 settembre, Sara Di Sturco e Valentino Bisegna del duo Matt & Bise sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che ha causato la distruzione dell’auto a bordo della quale i due comici stavano viaggiando, una Mercedes bianca guidata dal ragazzo.

La vicenda è stata annunciata dai diretti interessati sul loro profilo Instagram: fortunatamente, nonostante il serio pericolo corso e l’enorme paura provata, le condizioni del duo appaiono complessivamente buone.

Lo spavento, tuttavia, è stato accentuato dal fatto che la 21enne Sara Di Sturco è incinta: a questo proposito, il compagno 25enne della ragazza, Valentino Bisegna, ha rassicurato tutti spiegando che la gravidanza della ragazza procede senza problemi e non ha subito conseguenze a seguito dell’impatto.

Incidente stradale per Sara Di Sturco e Valentino Bisegna, il post su Instagram

In merito all’incidente avvenuto nella serata di venerdì 17, sono state diramate online alcune foto che raffigurano le condizioni disastrose in cui versata la Mercedes bianca dopo l’urto.

La foto è stata postata su Instagram sull’account della coppia ed è stata accompagnata dalla seguente didascalia scritta da Valentino Bisegna: “Ieri sera, io e Sara abbiamo avuto un grave incidente, se sto mettendo questo post significa che siamo bene, sia noi che il piccolo che è la cosa più importante”.

Il messaggio pubblicato su Instagram, poi, prosegue rivelando lo stato di salute di Sara Di Sturco: “Sara è stata portata in ospedale dove hanno controllato che il bambino stesse bene; è stato davvero un momento forte, ci siamo tanto spaventati, la macchina e gli airbag ci hanno salvato.

Siamo qui per miracolo!”.

Incidente stradale per Sara Di Sturco e Valentino Bisegna, la riflessione sulla vita

Il post apparso su Instagram, infine, si conclude con una riflessione incentrata sulla fragilità dell’esistenza umana: “La vita può finire in un attimo, una minima distrazione, un singolo momento può far finire tutto. La vita è così preziosa che spesso lo dimentichiamo, godevi ogni singolo momento davvero! Abbiamo preso un grande spavento, la macchina ovviamente è distrutta e l’unica cosa sicura che so è che non guiderò più di venerdì 17”.