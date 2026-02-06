Ieri pomeriggio, giovedì 5 febbraio 2026, un bambino di soli 9 anni è stato investito da un’auto a Sargans, in Svizzera. Le sue condizioni.

Terribile incidente stradale: investito da un’auto un bambino di 9 anni

Ieri pomeriggio, giovedì 5 febbraio 2026, si è verificato un terribile incidente stradale a Sargans, comune svizzero del Canton San Gallo.

Un bambino di soli 9 anni è stato infatti investito da un’auto guidata da un 39enne. Secondo le prime ricostruzioni da parte della polizia sangallese, il piccolo stava attraversando a una fermata dell’autobus: l’automobilista avrebbe visto troppo tardi il bimbo sbucare da dietro l’autobus e non sarebbe riuscito a frenare in tempo. Sull’incidente stanno indagando le autorità al fine di stabilirne l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.

Terribile incidente stradale, investito da un’auto un bambino di 9 anni: le sue condizioni

Come visto ieri pomeriggio un bambino di 9 anni è stato investito a Sargans, in Svizzera, da un’auto guidata da un 39enne che non avrebbe visto il piccolo sbucare da dietro l’autobus. Sul posto, oltre autorità che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro, i soccorsi, che hanno trasportato il bimbo in ospedale. Le sue condizioni non sono state al momento rese note.