Un giovane di 18 anni ha perso la vita travolto da un’auto a Roma, nel quartiere Tiburtino, mentre un influencer locale ha ripreso la drammatica scena dell’investimento sui social. Il video, che mostra il corpo del ragazzo coperto da un telo isotermico e l’intervento della polizia, riapre il dibattito sul confine tra cronaca e spettacolarizzazione della tragedia, e sulle responsabilità di chi documenta eventi mortali per ottenere visibilità online.

Investimento mortale a Roma, influencer filma la tragedia: “Inquadra lì”

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino di Roma. Poco dopo l’incidente, l’influencer Giuseppe Basile, noto sui social come Ottavo Re di Roma, ha pubblicato un video in diretta in cui documentava la scena: “Sicuramente è stata investita una persona. Inquadra lì. Fai vedere ciò che è accaduto. C’è una salma a terra“, si sente nel filmato.

La clip riprende l’intervento della polizia locale e il corpo del giovane coperto da un telo isotermico. Nel commentare l’accaduto, Basile aggiunge: “Purtroppo questo succede a Roma quando non si presta attenzione alla guida. Un incidente mortale, una persona giovane ha perso la vita”, sottolineando la sua convinzione di trovarsi sempre “al posto giusto al momento giusto“.

Queste dirette sollevano questioni etiche sul rispetto delle vittime e delle loro famiglie, e sulla linea sottile tra cronaca e spettacolarizzazione della tragedia.

Investimento mortale a Roma: il video dell’influencer scatena polemiche

Il video ha scatenato un’ondata di indignazione tra gli utenti, con decine di commenti che accusano Basile di sfruttare la tragedia per ottenere visibilità. Tra i messaggi più duri: “Sei uno sciacallo“, “Pur di ottenere like, vai a fare sciacallaggio sul luogo di un incidente stradale. Come fai a non vergognarti?” e “Riprendi un incidente mortale e dici che ti trovi al posto giusto nel momento giusto. Vergognati“.

Non si tratta della prima controversia legata all’influencer: nel marzo 2025 aveva diffuso una fake news sul presunto decesso di Papa Francesco al Policlinico Gemelli, suscitando forte scalpore mediatico.