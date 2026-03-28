Un incidente avvenuto nelle prime ore della notte presso la stazione sciistica di Belleville si è concluso in tragedia durante il rientro di un gruppo di turisti israeliani verso l’aeroporto. Il bus, con a bordo 15 persone, avrebbe iniziato a muoversi all’indietro lungo un tratto stradale in forte pendenza, probabilmente durante una manovra o a causa della perdita di controllo del mezzo, fino a percorrere diversi metri e ribaltarsi fuori dalla carreggiata.

Francia, incidente ad un bus di turisti israeliani

Come riportato dall’Ansa, poco prima dell’una di notte, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi della stazione di Belleville, nelle Alpi francesi, coinvolgendo un pullman turistico con a bordo 15 persone, tutte di nazionalità israeliana. Il gruppo stava concludendo il soggiorno e si preparava a lasciare l’hotel per raggiungere l’aeroporto. In base alle prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe iniziato a muoversi all’indietro lungo una strada in forte pendenza, forse durante una manovra o per una perdita di controllo, percorrendo diversi metri prima di uscire dalla carreggiata e ribaltarsi. L’assenza di una frenata efficace e la conformazione del terreno avrebbero contribuito ad aggravare la situazione, rendendo impossibile evitare l’impatto.

Tremendo incidente per un bus di turisti diretto all’aeroporto: morta una 12enne

L’intervento dei soccorsi è stato immediato: vigili del fuoco e personale sanitario hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente per prestare assistenza ai passeggeri e mettere in sicurezza l’area. Una ragazza di 12 anni ha perso la vita a causa delle ferite riportate, mentre gli altri occupanti avrebbero riportato per lo più lesioni lievi e sono stati assistiti sul posto. Due persone, che richiedevano ulteriori controlli, sono state trasferite all’ospedale di Albertville. Le autorità locali, tra cui il viceprefetto Bruno Charlot, hanno avviato verifiche approfondite per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio, valutando eventuali fattori tecnici, condizioni del mezzo e circostanze legate alla manovra che ha preceduto la perdita di controllo.