La sentenza, dell’incidente avvenuto a Casal Palocco, il 14 giugno scorso, è arrivata nella giornata di oggi.

Incidente a Casal Palocco: cos’è successo?

Tristezza e rassegnazione nelle parole della mamma del piccolo Manuel, Elena Uccello. Il bimbo perse la vita nell’incidente con lo youtuber Matteo Di Pietro nell’estate scorsa, il suv Lamborghini travolse la smart uccidendo il bimbo di cinque anni.

Incidente a Casal Palocco: la sentenza

Matteo Di Pietro ha patteggiato 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale aggravato e non andrà in carcere per la morte del piccolo Manuel perché ha già scontato una parte della pena e quel che rimane da scontare è inferiore ai 4 anni, termine che la legge indica come massimo per la concessione dei domiciliari.

Poco prima della sentenza lo youtuber ha fatto dichiarazioni spontanee al gip:

«Chiedo scusa per quanto compiuto, provo dolore e mi impegnerò in futuro in progetti che riguardano la sicurezza stradale».

Elena Uccello, che durante l’incidente era rimasta ferita insieme all’altra figlia, era presente in aula. Dopo la sentenza è scappata via: «Mi aspettavo che sarebbe finita in questo modo»

Le parole del ministro Matteo Salvini dopo la sentenza dell’Incidente a Casal Palocco