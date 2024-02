Incidente Casal Palocco

Ricorderete che era il 14 giugno dello scorso anno quando un bimbo di 5 anni di nome Manuel ha perso la vita in un incidente. Manuel era nell’auto guidata dalla sua mamma, quando una Lamborghini gli ha travolti a folle velocità a Casal Palocco. Il Suv era stato noleggiato da degli youtuber che erano soliti filmarsi in video di questo tipo. Alla guida c’era Matteo Di Pietro.

Matteo Di Pietro ha patteggiato

Nelle ultime ore si è tornati a parlare di questo terribile incidente mortale. Matteo Di Pietro, già ai domiciliari, avrebbe dovuto scontare poco più di nove anni ma ha deciso di patteggiare e sconterà meno di quattro anni.

Niente carcere per Di Pietro: motivo

Oltre all’informazione sulla pena, è stato spiegato che l’ex youtuber non andrà in carcere ma continuerà a scontare i suoi anni agli arresti domiciliari. In tanti si sono chiesti come mai Di Pietro non andrà dietro le spalle nonostante la morte del povero bimbo. Da come apprendiamo, questo è uno di quei casi in cui la legge fa accedere il soggetto a quelle che sono misure alternative. E in questo specifico caso, stiamo parlando proprio degli arresti domiciliari che potrà scontare in casa.