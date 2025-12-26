Il sinistro che ha coinvolto due auto e riportato diversi feriti si è verificato intorno alle 17 di giovedì 25 dicembre.

Le giornate di festa vedono un aumento del traffico su strade ed autostrade con gli automobilisti che si spostano verso amici e parenti o le località sciistiche per celebrare il Natale sulla neve. Ciò comporta anche un rischio maggiore per incidenti. Uno di questi è avvenuto in provincia di Bergamo.

Circonvallazione di Stezzano, una strada maledetta

La circonvallazione est in località Stezzano, in provincia di Bergamo, è già stata triste teatro di incidenti pesanti e non perde purtroppo la sua pessima nomea.

Le numerose corsie e gli ampi spazzi di sorpasso portano gli automobilisti ad aumentare la velocità oltre il limite e ciò è spesso causa di perdita di controllo dell’auto con relative conseguenze per sè stessi e gli altri utenti della strada.

La pericolosità della strada dovrebbe indurre chi guida a moderare il ritmo, ma come quasi sempre accade non si pensa all’eventualità di un sinistro e quando capita si è impreparati a reagire.

Un frontale che ha riportato 5 feriti

L’ultimo sinistro sulla tangenziale della cittadina orobica è avvenuto giovedì 25 dicembre intorno alle 17 di pomeriggio.

Come riportato dal sito Bergamonews.it L’impatto è avvenuto tra due auto, scontratesi frontalmente. Il bilancio è di 5 feriti, per il soccorrimento degli automobilisti coinvolti si è reso necessario l’intervento di 4 ambulanze.

Carabinieri e Vigili del Fuoco si sono recati sul posto per ricostruire la dinamiche per bonificare la strada che è stata successivamente riaperta al traffico veicolare.