È perfettamente funzionante il semaforo installato in corrispondenza del luogo dell’incidente che ha visto coinvolto Ciro Immobile e il suo Suv.

Si indaga sull’incidente che ha visto coinvolti il calciatore Ciro Immobile, a bordo del suo Suv, e il tram 19 a Roma: in questo contesto, fonti di polizia hanno riferito che il semaforo presente sul luogo del sinistro è “perfettamente funzionante”. Le autorità, quindi, stanno indagando al fine di determinare l’esatta dinamica della vicenda.

Incidente Ciro Immobile, la rivelazione della polizia stradale sul semaforo: “È perfettamente funzionante”

“È perfettamente funzionante” il semaforo installato all’incrocio in corrispondenza del quale il Suv Land Rover Defender guidato da Ciro Immobile e il tram 19 del servizio pubblico si sono schiantati. “Quindi se uno aveva il verde, l’altro aveva il rosso e doveva fermarsi”. È quanto appreso da fonti della polizia stradale di Roma Capitale da Agenzia Nova.

Il quadro fornito dagli agenti impone che uno dei due conducenti, Immobile o l’autista del tram, ha commesso un errore poiché, alla base del sinistro stradale, non sussiste un malfunzionamento dell’impianto semaforico. Chi abbia commesso l’errore, tuttavia, è in fase di verifica e verrà determinato dai poliziotti che stanno indagando sul caso e che stanno lavorando al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente che si è consumato nella mattinata di domenica 16 aprile.

Intanto, lo schianto è stato talmente violento da ripiegare su se stesso il vano motore del Suv e da far deragliare il mezzo del servizio pubblico che vanta un peso di 18 tonnellate.

Indagini in corso

Per quanto riguarda i dubbi sul corretto funzionamento dell’impianto semaforico, sono sorti nel momento in cui sia il giocatore della SS Lazio che avanzava verso Lungotevere Michelangelo provenendo da Lungotevere delle Armi che il conducente del tram che veniva da piazza Risorgimento e si apprestava ad attraversare Ponte Matteotti hanno dichiarato di essere passati con il verde.

In zona, vige il limite di velocità di 50 km/h che di solito non viene mai sfiorato a causa del traffico intenso. Nella mattinata di domenica, a circa venti minuti dalle 08:00, la strada era libera. Gli investigatori, quindi, devono appurare quali fossero le velocità alle quali i due mezzi coinvolti nel sinistro avanzavano.

Intanto, nonostante la violenza dell’impatto, il numero dei feriti è stato contenuto. Sono stati otto in totale: tre i passeggeri del Suv e cinque quelli che si trovavano a bordo del tram. In questo contesto, Immobile e una delle due figlie sono stati trasportati al Policlinico Gemelli mentre la figlia più piccola del calciatore è stata indirizzata al Bambin Gesù. Per quanto riguarda il tram, il conducente ha avuto una prognosi di sette giorni mentre gli altri quattro passeggeri hanno riportato solo lievi escoriazioni.