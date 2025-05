Incidente drammatico a Roma: suv in fiamme esplode in una stazione di benzina

Un drammatico incidente a Roma

Un grave incidente ha scosso la zona di Bravetta a Roma, dove un suv è esploso mentre si trovava in una stazione di benzina. L’episodio è avvenuto presso il distributore Ip di via della Consolata, suscitando panico tra i presenti. L’uomo alla guida del veicolo è rimasto gravemente ustionato e, fortunatamente, è stato estratto vivo dalle fiamme grazie all’intervento tempestivo del personale della stazione di servizio e dei vigili del fuoco, che si trovavano nelle vicinanze.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava facendo rifornimento di carburante. Le cause che hanno portato all’improvviso incendio del suv e alla successiva esplosione sono ancora in fase di accertamento. Testimoni oculari hanno riferito di aver sentito un forte boato, seguito da una colonna di fumo nero che si alzava nel cielo. Le autorità competenti stanno indagando per capire se ci siano state delle negligenze da parte del conducente o se si sia trattato di un guasto meccanico.

Interventi di soccorso e condizioni dell’uomo

Immediatamente dopo l’esplosione, il personale del 118 è intervenuto sul posto per prestare soccorso all’uomo, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è attualmente ricoverato nel reparto Grandi ustioni. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo. Questo incidente mette in evidenza i rischi associati al rifornimento di carburante e la necessità di seguire rigorosamente le norme di sicurezza in queste situazioni.