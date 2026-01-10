Incidente fatale in cantiere a Cortina: perde la vita un vigilante di 55 anni

Un tragico incidente ha avuto luogo presso il cantiere dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, dove un vigilante ha tragicamente perso la vita.

La notte dell’8, un tragico evento ha scosso la comunità di Cortina d’Ampezzo. Pietro Zantonini, un vigilante di 55 anni originario di Brindisi, è deceduto mentre svolgeva il suo lavoro presso il cantiere destinato agli Olympic Games di Milano-Cortina. I colleghi, preoccupati per il suo benessere, hanno contattato i servizi d’emergenza dopo che Zantonini aveva chiesto aiuto.

Le circostanze della morte

Il vigilante era impegnato in un turno notturno, esponendosi a condizioni climatiche estreme. Lavorava in un gabbiotto di sicurezza, ma era tenuto a uscire ogni due ore per controllare il cantiere. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo. La moglie di Zantonini ha sporto denuncia ai carabinieri, e l’autorità giudiziaria ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Le preoccupazioni sulla sicurezza

La famiglia del vigilante ha sollevato interrogativi importanti riguardo alle condizioni lavorative nel cantiere. Attraverso l’avvocato Francesco Dragone, hanno denunciato che Zantonini aveva espresso ripetute preoccupazioni riguardo ai turni notturni prolungati e alla mancanza di adeguate tutele. Questi elementi evidenziano la necessità di un’indagine approfondita per garantire la sicurezza degli operai, specialmente in vista dei prossimi Giochi Olimpici Invernali.

Il viaggio della fiamma olimpica in Piemonte

La Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi Olimpici, inizierà il suo viaggio attraverso il Piemonte dal 10 al 16. Questo evento coinvolgerà numerose città, creando un legame tra storia, sport e cultura. La prima tappa si svolgerà a Cuneo, dove avrà luogo la cerimonia di accensione del braciere serale. Successivamente, la torcia attraverserà le Langhe, luoghi riconosciuti come patrimonio mondiale dell’Unesco, accompagnata da varie celebrazioni.

Le tappe significative del percorso

Il 11 gennaio, la Fiamma si dirigerà verso Bra, La Morra e Alba, per poi raggiungere Sestriere, un luogo che ha ospitato eventi olimpici in passato. Durante questa tappa, si svolgerà una corsa simbolica sulle piste, in onore di due giovani atleti della nazionale italiana che hanno perso la vita in incidenti durante gli allenamenti. Le celebrazioni culmineranno a Torino, a vent’anni dalle Olimpiadi invernali del 2006, ricordando le gesta degli atleti italiani che hanno scritto la storia.

Il villaggio olimpico di Cortina: lavori in corso

A Cortina, i lavori per il villaggio olimpico sono in fase di completamento. La struttura, composta da 377 prefabbricati progettati per accogliere gli atleti, ha suscitato entusiasmo, sebbene non siano mancate critiche sul design. Fabio Saldini, amministratore delegato della Simico, ha sottolineato che le casette offrono soluzioni abitative innovative, con varianti di design che richiamano l’ambiente naturale circostante.

Progetti e sfide future

Il villaggio si estenderà per oltre un chilometro e comprenderà grandi padiglioni per la mensa e spazi comuni. Tuttavia, permangono sfide da affrontare, come la realizzazione della cabinovia Socrepes, attualmente oggetto di controversie legali. Nonostante le difficoltà, Saldini ha espresso ottimismo, affermando che tutte le opere necessarie per i Giochi saranno completate in tempo.