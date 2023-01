Esito fatale a distanza di 36 ore del tremendo incidente fra Ortona e Francavilla: morto un camionista.

Da quanto si apprende l’autotrasportatore pugliese coinvolto nel terribile scontro del 10 gennaio purtroppo non ce l’ha fatta dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate drammaticamente nella serata. L’uomo è deceduto nel reparto dell’ospedale di Pescara dove era stato ricoverato in codice rosso.

Incidente fra Ortona e Francavilla, un morto

A perdere la vita il camionista che nella serata di martedì 10 gennaio, era rimasto vittima di un incidente stradale mentre alla guida del suo mezzo pesante.

Da quanto si apprende l’uomo stava percorrendo l’autostrada A14 nel tratto compreso tra i caselli di Ortona e Francavilla al Mare in direzione nord quando era incappato in un drammatico incidente per il quale era stato sbalzato fuori dalla cabina del mezzo.

Sbalzato fuori dalla cabina del mezzo

E le condizioni del 47enne, originario di Andria, erano apparse subito gravi. Sul posto erano giunti i soccorritori del 118 e la polizia: i sanitari avevano trasportato l’autotrasportatore in ospedale a razzo ed in condizioni severe.

Il tragico epilogo purtroppo nel pomeriggio di ieri, quando secondo i media locali “è sopraggiunto il decesso nel reparto di Rianimazione a causa delle lesioni troppo gravi subite”.