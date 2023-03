Nella serata del 17 marzo, verso le ore 20.30, si è verificato un grave incidente tra due autovetture a Bregnano, provincia di Como. Due auto hanno fatto un frontale a velocità elevata in corrispondenza di una curva in via Carcano, tratto della provinciale 32. Le dinamiche che hanno portato al brutto incidente frontale sono ancora da accertare.

Incidente frontale in provincia di Como, gravi le condizioni della 34enne alla guida della Smart

I rilevi stradali sono in corso ed è presto per capire cosa abbia portato al pauroso incidente. Dai danni subiti dalle autovetture però, di certo l’impatto è stato molto violento. Alla guida di una delle due macchine (una Smart) una donna di 34 anni che ha riportati lesioni e ferite molto gravi, e per questo è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo grazie al tempestivo intervento della Croce Rossa di Lomazzo.

A bordo della Smart la donna non era sola: insieme a lei anche il suo cagnolino, anch’egli ferito e affidato immediatamente alle cure di un veterinario.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù, che si stanno occupando di prendere i rilievi del sinistro stradale. Allo stesso tempo hanno operato anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il prima possibile il tratto di strada.