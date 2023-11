Si è consumato questa mattina il terribile incidente sfociato nella morte di un 47enne residente a Piscopio, frazione di Vibo Valentia. L’incidente mortale ha visto il fuoristrada che stava guidando la vittima precipitare in un dirupo in una zona di campagna scoscesa.

Vivo Valentia, un morto nel grave incidente di domenica 26 novembre

Vibo Valentia- Questa mattina 26 novembre 2023 un grave incidente si è rivelato mortale per un guidatore, alla guida di una jeep finita in un dirupo. L’uomo, che viaggiava in una zona di campagna piuttosto scoscesa, lungo la strada Provinciale che collega la contrada Peppandrea a Vazzano, ha perso il controllo del veicolo per motivi ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti. Il mezzo, precipitato in una scarpata, si è schiacciato dalla parte del guidatore, non lasciando scampo al 47enne Antonino D’Amico, residente a Piscopio.

Leggi anche: Pesaro, auto fa inversione di marcia e si scontra con uno scooter: feriti due giovani

Fuoristrada in un dirupo: muore il guidatore, illesi i due passeggeri

Si chiamava Antonino D’Amico, residente a Piscopio, il 47enne vittima dell’incidente mortale di questa mattina nei pressi di Vibo Valentia. L’uomo è rimasto schiacciato dal peso della sua jeep, finita fuoristrada e in un dirupo per motivi ancora da accertare. L’incidente ha visto però illesi gli altri due passeggeri che si trovavano sul mezzo in quel momento, che sono stati quindi in grado di avvertire i soccorsi. Sul luogo sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che però hanno solamente potuto constatare il decesso dell’uomo, colpito da grave sindrome di schiacciamento.

Leggi anche: Grave incidente a Montopoli nella notte: 4 ragazzi feriti, uno in gravi condizioni