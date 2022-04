Incidente in A14, camion contro camper: morta una donna di 63 anni

Una donna di 63 anni è morta a causa di un incidente avvenuto lungo la A14: il camper su cui viaggiava è stato urtato da un camion.

Tragedia lungo la A14, dove nella serata di venerdì 29 aprile 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad una donna di 63 anni: nello schianto, che ha coinvolto un camper ed un tir, sono rimaste ferite altre tre persone tra cui un bimbo di 9 anni.

Incidente in A14: camion contro camper

I fatti si sono verificati poco dopo le 20 al chilometro 22 in carreggiata nord. Secondo quanto ricostruito, una famiglia di Cagliari stava viaggiando a bordo del proprio camper e il nonno, alla guida del mezzo, si è fermato perché aveva una gomma bucata. Sceso per sostituirla (dopo aver probabilmente accostato in corsia di emergenza), è stato investito a tutta velocità da un camion.

Tutti gli occupanti sono rimasti incastrati tra le lamiere: la nonna, di 63 anni, è morta sul colpo a causa dell’urto, il nipote di 9 anni ha riportato traumi gravi mentre la sorella maggiore e il padre di quest’ultimo sono rimasti feriti in modo più lieve.

Unico illeso il conducente che, essendo sceso dal camper, è riuscito ad evitare l’impatto. I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, hanno trasferito d’urgenza il piccolo all’Ospedale Maggiore di Bologna dove sarebbe in pericolo di vita.

Incidente in A14: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.