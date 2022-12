Incidente in galleria: auto finisce contro il guard rail

Brutto incidente sul Grande raccordo anulare.

Un uomo ha perso il controllo della sua auto in galleria ed è finito contro il guard rail, rimanendo ferito.

Un grave incidente si è verificato sul grande raccordo anulare, a Roma, intorno alle 16 di lunedì 26 dicembre. Un uomo è rimasto ferito all’interno della galleria Selva Candida. Secondo quanto si è appreso, un uomo, che stava guidando una Peugeot, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guard rail.

Neanche il tempo di riuscire a scendere dalla vettura, e l’auto è stata colpita da un’altra macchina che stava arrivando. Per liberare il conducente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il conducente della Peugeot è rimasto ferito, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Incidente sul grande raccordo anulare: conseguenze sulla viabilità

Il grande raccordo anulare, nel tratto interessato, non è stato chiuso. Ci sono stati rallentamenti e code per un paio di chilometri con tempi di percorrenza aumentati.

Sul luogo in cui si è verificato l’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e gli operatori dell’Anas.